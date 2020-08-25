促中国网络资讯透明 学者：勿局限体制内自评

浙江大学等机构发布报告称，中国政府2020年的网络透明度指数相比2009年，总体有进步。但有学者表示，如果要更好地推进网络透明度，政府需要引入第三方评估，避免局限于体制内的自评。

据中新网报道，这份《2020年中国政府网络透明度指数评估报告》（简称《报告》）由浙江大学公共政策研究院、浙江省公共政策研究院联合发布。内容显示，政府网络透明度整体绩效平均分为70.87分，跟2019年的69.41分相比，有稍微进步。

报道引述浙江大学公共管理学院教授傅荣校说，从得分率上看，信用信息、政府采购、行政审批与处罚信息、环境保护信息、生产安全事故信息、食品药品安全信息、就业信息、政府数据开放平台、财政预算等信息的公开方面整体较好，得分率达到90%及以上。

不过他提醒，当前政府网络透明度整体水平不高，规定动作完成得比较好，自选动作则完成较差。从强制性指标（政府信息公开）、约束性指标（公众参与）、自觉性指标（网络应对）的基本得分比例看，逐次降低。

傅荣校建议，如果当局要更好地推进透明政府建设，需要确认政府信息公开的善意行为动机法则，建立真正的容错任免机制；其次，要建立分担风险的防火墙制度；同时，政府需要引入第三方评估，而非仅仅局限于体制内的自评。

《报告》显示，政府网络透明度指数排名前五名的城市主要分布在中国东部，分别是北京、江苏、贵州、海南，以及浙江。