上海家具公司让休产假员工手写销售心得 被指变相体罚

中国上海一家具公司让休产假员工手写销售心得，出现错别字和重复内容将被罚款。公司24日回应表示，将对事件进行调查，并已做出相应处理和反思。

据澎湃新闻报道，一家叫半木的家具公司的“工作安排”邮件被网友公布。邮件截图显示，该公司要求一名尚在哺乳期的员工每天完成一篇销售支持心得，每小时600字，一天要写满4800字，一个错别字罚款50元（人民币，下同，9.91新元），一句重复句子罚款100元，晚交或者漏交罚款 500元。邮件还提到，“考虑到哺乳期视力不好，为保护你，给你安排手写。”

该事件登上微博热搜榜后，这家家具公司24日在其官方微博回应说，在事件调查以后，公司将严格遵守国家法律法规，进行反思及妥善处理。

中国国务院的《女职工劳动保护特别规定》明确规定，用人单位不得因女职工怀孕、生育、哺乳而降低其工资。换言之，在女性员工生产、哺乳期间，正常发放工资，是用人单位不容推卸的法律责任。

澎湃新闻评论说，八小时要手写4800字，不达要求还要罚款，这简直就是体罚了。然而要求哺乳期员工日写4800字“销售支持心得”，对这家公司有什么实际帮助呢？恐怕这纯粹是一种折腾。明眼人都能看出，该公司以这种极端手段折磨女员工，其目的根本不在什么销售支持心得，而在于变着法子赶员工走，又不用支付解约赔偿。