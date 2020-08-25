中国驻联合国代表批驳美英代表涉疆言论

中国常驻联合国副代表耿爽24日在联合国安理会有关恐怖行为的公开会上发言，对美国和英国代表的涉疆言论进行批评。

据新华社报道，耿爽说，中方坚决反对美国、英国代表对中国的无端指责，其言论毫无新意，毫无根据，极其荒谬。恐怖主义是共同敌人，没有好坏之分。中方坚决反对将反恐问题政治化，反对在反恐中奉行双重标准。

耿爽强调，新疆事务纯属中国内政，不是宗教或人权问题，而是反恐和反极端主义问题。新疆过去深受恐怖主义和暴力极端主义侵害。为应对这些威胁，新疆采取了一系列预防性反恐和去极端化措施，完全符合安理会反恐决议、《联合国全球反恐战略》和《防止暴力极端主义行动计划》的要求。

他介绍，2018年底以来，70多个不同国家团组相继访问新疆，亲眼看到新疆的稳定、繁荣和发展。

耿爽说，美方选择无视基本事实，重复基于谎言的论调，抹黑新疆的反恐和去极端化努力。中方敦促美方认真倾听国际社会的正义声音尊重事实，放下偏执心态和双重标准，停止以人权问题为借口干涉中国内政。

耿爽指出，英国再次盲目追随美国，在安理会无端指责中国，中方对此予以拒绝。英方说法毫无事实根据，暴露出严重的虚伪性和双重标准，敦促英方正视自身问题，停止干涉中国内政。