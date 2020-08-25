决定港民主党议员的民调最迟下月中开始进行

香港民主党委托香港民意研究所进行民调，决定议员在立法会的去留。香港民研副行政总裁钟剑华今日（25日）受访时透露，最迟下月中开始进行电话访问。

据《明报》报道，钟剑华透露，称工作时间紧迫，与民主党商讨问卷样本人数、进行民调日期等技术问题后，最迟下月中开始进行电话访问。

钟剑华认为，将议员去留的决定权交由香港民研不是最理想的，却是打破困局的一个方法。他个人认为处理重大决定时，使用逾三分之二人数支持去或留作门槛会比较稳妥。但是他指出，参考早前类似的调查，结果有可能无法得出主流民意。

香港民研在本月较早时间曾进行类似调查，当时询问受访者“你有多支持或反对全体立法会议员继续出任议员？”钟剑华介绍，这只是意见群组的调查，目前的民调应不会采取这种问法，问题将具针对性，范围会比“全体立法会议员”窄，并会清楚说明结果影响哪些议员，故香港民研将重新设计问卷。

香港民研行政总裁钟庭耀较此前建议设两个门槛决定去留，钟剑华说，研究所会建议门槛，但最终需民主党同意。被问及双门槛是否会出现结果不一致的情况，钟剑华介绍，这需经商讨决定采用什么门槛。

他提到，如果结果出现51%对49%，这样的话，算上计算误差后，实际上支持者和反对者各有一半，那么议员最终无法回避作出政治决定。

民主党主席胡志伟在同一节目中说，在民调的“方法学”上，包括门槛等问题，民主党会提出关注的事情，但最终会交由香港民研作决定，目前党内没有倾向使用什么门槛。如民调无法达成去留结果，民主党会承担政治责任，作出去留决定。