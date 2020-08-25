TikTok起诉美国政府细节公布：四项违宪 三项越权

字节跳动在一份新闻稿中公开了起诉美国政府诉状的相关内容，诉讼对象包括美国总统特朗普、美国商务部长罗斯和美国商务部。

据海外网报道，字节跳动的此次诉讼由TikTok和字节跳动联合提告，

美国总统特朗普8月6日援引美国《国际紧急经济权力法》(IEEPA)，要求受美国司法管辖的个人和实体，在9月20日(行政令颁布45天)后不得与字节跳动及其子公司进行任何“交易”。

对此，TikTok在诉状指出，该行政令及美国商务部与之相关的任何实施细则都是违宪和违法的。行政令涉及四项违宪、三项越权，具体内容如下。

第一，该行政令的流程违宪：未就TikTok封禁给予字节跳动和TikTok通知，且未提供申诉的机会，违反了美国宪法第五修正案关于正当程序的规定。

第二，该行政令颁布的基础不合法，构成越权：IEEPA授予美国总统为保护国家安全、外交政策及经济，基于应对“异常状况和特殊威胁”的国家紧急状态，对经济交易进行限制和管控的权力。该行政令通篇使用了“潜在”、“可能”、“据报道”此类含糊的表述，并未有字节跳动造成实际威胁的证据。

第三，该行政令扩展打击范围至字节跳动，构成越权：该行政令要求个人和实体不得与字节跳动及其子公司进行任何“交易”，但即便是所谓的“威胁”也仅指向TikTok，而TikTok只是字节跳动众多业务中的一项。

第四，该行政令限制个人沟通交流及信息材料传输，构成越权：这一点直接违反了IEEPA的规定，IEEPA明确规定禁止行政行为阻碍个人信息沟通和交流。

第五，该行政令所依据的IEEPA本身违反了“禁止授权原则”，构成违宪：IEEPA的授权过于模糊，未明确总统行使裁量权的指导性或约束性原则，因此违反了美国宪法的三权分立原则。

第六，强制要求就TikTok美国资产出售向美国财政部支付报酬违宪：这一点违反了宪法第五修正案关于限制政府权力剥夺私人财产的规定。

第七，该行政令禁止TikTok在美国运营，构成违宪：TikTok的代码为受美国宪法第一修正案保护的言论，而完全关闭TikTok美国运营远远超出了为保护政府利益所需的必要措施，违反了第一修正案关于言论自由的规定。