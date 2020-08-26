王毅：中意两国互帮互助无关政治不掺私利

中国国务委员兼外长王毅说，中意两国在冠病疫情中的互帮互助从头到尾都无关政治，也没有掺杂任何私利。当地时间8月25日，王毅在罗马同意大利外长迪马约共同会见记者时，做出上述表述。

综合澎湃新闻和《星岛日报》报道，王毅说，我这次来欧洲，是新冠肺炎疫情在全球暴发蔓延后中国外长的首次出访，而意大利是此行第一站，展示了中意关系在中国外交中的重要性，也体现了中方对中欧关系的高度重视。

王毅说，中意关系经受住了疫情检验。面对疫情的冲击，中国同意大利以及欧洲各国从一开始就坚定站在一起。在中国疫情严重的时候，意方迅速派专机运来抗疫物资，马塔雷拉总统还举办专场音乐会声援中国。而疫情在意大利暴发后，中方也感同身受，应意方要求第一时间筹集大量物资紧急驰援，并先后派遣三批医疗专家组深入意方疫情最严重地区，毫无保留地分享抗疫经验。中意之间的互帮互助源于两国人民长期以来对彼此抱有的友好感情，基于中华民族助人为乐的文化传统，从头到尾都无关政治，也没有掺杂任何私利。如果仍有什么关于“慷慨政治”的说法，恐怕是对这种人道主义精神的亵渎。突如其来的疫情没有损害中意关系，反而使友谊经受考验，更为牢固，同时也为探讨和开展国际抗疫合作发挥了推动作用。

王毅谈到香港问题时指出，制定《香港国安法》，是中国为弥补香港多年来“没有安全法律”的漏洞，使一国两制能够健康稳定地继续发展，并且保护香港居民在法治环境下安稳生活。而迪马约则表示，港人的公民权利及自由须得到尊重。