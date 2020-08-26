蚂蚁集团提交香港和上海IPO申请

阿里巴巴创始人马云旗下的蚂蚁集团提交了在香港和上海进行首次公开募股(IPO)的申请，希望通过上市为其在金融服务领域的业务扩张筹集资金，并进一步巩固其中国最大在线支付平台的地位。

根据彭博社报道，据蚂蚁集团向上海交易所提交的文件，该公司拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%。文件显示，今年1-6月，蚂蚁集团营收725亿元（人民币，143亿新元），盈利212亿元。蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元。

作为阿里巴巴帝国一员的蚂蚁集团一直在努力加快发展脚步，拟将自身打造成一家触角遍及贷款、旅行、送餐等众多领域、所涉业务无所不包的在线商城，并借此夺回被腾讯控股抢走的客户。以支付宝的10亿用户作为后盾，蚂蚁集团眼下正在全力进军金融服务、人工智能、机器人投资和贷款平台等广泛领域。

一位知情人士说，同时在香港、上海两地上市有可能使其成为多年来的最大IPO案例，规模甚至可能超过沙特阿美的290亿美元。消息人士此前表示，如果市况良好，蚂蚁集团的IPO规模或达到300亿美元左右，据此推算蚂蚁集团的目标估值约为2250亿美元。

蚂蚁集团在昨天提交的文件中表示，公司将利用所筹资金扩大跨境支付业务并进一步加强自身的研发能力。文件中没有给出参考发行价区间以及筹资规模等信息。

阿里巴巴是蚂蚁集团最大股东，持有33%股权。由蚂蚁和阿里巴巴主要高管持有的实体君澳持20.66%蚂蚁集团股权，作为蚂蚁员工持股平台的君瀚持有蚂蚁集团29.86%股权。

蚂蚁集团已选定中金、花旗、摩根大通和摩根士丹利为其安排香港IPO事宜，知情人士称瑞信担任香港IPO的全球联席协调人之一。蚂蚁集团和瑞信的代表均拒绝置评。

上海IPO由中金和中信建投负责牵头安排。

初步招股文件透露了支付宝的一些财务信息。在截至今年6月的12个月中，支付宝平台的总支付交易量达到了118万亿元人民币。根据文件，支付宝拥有10亿用户，月度活跃用户数量达到7.71亿。超过8000万商户使用支付宝，支付宝合作金融机构超过了2,000家。

蚂蚁集团计划调整收入结构，加大科技服务手续费收入。上半年蚂蚁集团数字支付与商家服务收入占总收入的比例较去年年底减少7.1个百分点至35.9%。

蚂蚁数金科技平台今年上半年营收规模占蚂蚁集团总营收的63.4%，高于去年年底的56.2%。

蚂蚁集团此次IPO也有望使银湖、华平投资、凯雷等众多美国私募基金从中发一笔横财。据知情人士透露，在蚂蚁集团2018年的最新一轮融资中，上述几家私募基金的投资额都至少达到了5亿美元。瑞信集团也投入了1亿美元。

继与包括阿里巴巴在内的多家中国科技巨头失之交臂后，香港交易所放松了相关上市规则，眼下正在见证科技股上市盛景的重现，而蚂蚁集团的IPO无疑将会为这一盛景锦上添花。持有蚂蚁集团三分之一股权的阿里巴巴已于去年在香港第二上市，规模达到了130亿美元。

