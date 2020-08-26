中国代表重申反对启动对伊朗“快速恢复制裁”机制

中国常驻联合国代表张军昨天在安理会会议中重申反对美国要求安理会启动对伊朗“快速恢复制裁”机制的立场。

根据新华社报道，张军表示，中国高度重视伊朗核问题，始终致力于维护多边主义，维护国际核不扩散体系，维护中东地区和平稳定。美国日前致函安理会主席，单方面非法要求启动“快速恢复制裁”机制，伊朗核问题全面协议面临严峻挑战。全面协议参与方和绝大多数安理会成员都认为，美国已经丧失协议参与方资格，要求联合国恢复对伊制裁于法无据，于理不通，“快速恢复制裁”机制并未启动。

张军强调，中国坚决反对美方要求，认为美方致函不应被视为安理会第2231号决议第11执行段规定的“通知”，呼吁安理会主席不要对美方要求采取任何行动。他说，安理会应充分尊重国际社会的意见，坚定维护自身信誉和权威，切实履行维护国际和平与安全的职责。中国愿同有关各方一道，继续推动伊核问题政治解决。

安理会本月轮值主席、印度尼西亚常驻联合国代表迪安·查尼随后表示，安理会成员在有关问题上存在分歧，主席不会就美国要求采取行动。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。联合国安理会随后通过第2231号决议，对伊核协议加以核可。该决议规定，对伊朗的武器禁运2020年10月18日终止。该决议第11执行段规定了“快速恢复制裁”机制，但只有伊核协议参与方才可以启动该机制。美国于2018年5月退出伊核协议，而被视为丧失了协议参与方资格。

