碧桂园：减员1.4万人大部分是转岗

由中国前首富杨国强控制的碧桂园昨天召开2020年中期业绩沟通会，对于减员，常务副总裁程光煜表示，今年是延续了去年的安排，减少的雇员大部分是转岗。

根据澎湃新闻报道，期内，碧桂园实现权益销售额2669.5亿元（人民币，下同，约528亿新元），较去年同期的2819.5亿元下降5.62%；实现销售面积3185万平方米，较2019年前6个月3128.7万平方米增加1.80%。

程光煜表示，有信心完成年初制定的销售目标，并保证有10%左右的增长。今年全年推货约9000亿元，下半年计划推货4800亿元，加上上半年流转进入下半年的1600亿元，下半年可售货值约6400亿元。伴随销售周期的拉长，销售额去化率由上半年的62%上升到67%。

总裁莫斌表示，未来希望公司每年实现10%-20%的增长。 投资拿地方面，今年前6个月，碧桂园于国内获取167个项目，预期建筑面积约为2235万平方米，总代价约771亿元，平均地价为3304元/平方米。 2019前6个月，碧桂园于国内获取260个项目，预期建筑面积约为3302万平方米，总代价约1148亿元，平均地价为3478元/平方米。

程光煜表示，今年上半年碧桂园获取的权益土地开支771亿元，今年全年土地开支的计划与2019年相似，大约是1600亿元，公司对完成年初制定的土地拓展目标计划有信心。 财务数据方面，期内，碧桂园实现收入1849.6亿元，2019年同期为2020.06亿元，同比下降8.44%。

碧桂园方面介绍，截至6月底，公司结转未售的部分约有7800亿元，其中的2860亿元将在下半年结转进入收入，今年全年公司结转的收入还包括上半年已经结转的1849.6亿元，及其他业务板块贡献的约200亿元的收入，合计总收入与去年持平。2019年，碧桂园实现收入4859.1亿元。

报告显示，截至6月30日，碧桂园共有8.79万名全职雇员，较2019年底的10.18万名减少约1.40万名。 对于减员，程光煜表示，今年是延续了去年的安排，减少的雇员大部分是转岗，主要是房地产业务中的辅助类人员，公司通过购买社会服务的形式，把岗位移除了，包括保安、保洁、维护等工种的人员被转到第三方服务公司。 程光煜介绍，有一些雇员转岗去了核心联盟企业，这部分约有7000人。

此外，自前年开始，公司在减少线下的营销、销售人，这部分今年上年减少约3200人。程光煜同时透露，今年下半年公司也会有新的招聘计划。

会上莫斌再次回应其离职传言，“我也不知道为什么要传言，每次有传言我基本上是不理会的”，“我也想传达我的一个坚定的信念，我的职业生涯一定是在碧桂园结束的，一直会跟随碧桂园走到底。”

此前有报道称，碧桂园总裁及执行董事莫斌因个人原因辞任，对此，莫斌回复称消息不实，“肯定是造谣”。

截至昨天收盘，碧桂园报10.16港元/股，下跌0.24元，跌幅2.31%。首席财务官伍碧君在会上表示，股价不好需要检讨，上半年想去回购的，但之前宣布了以股代息，以致很多时候公司想回购，但受到限制。未来对市值管理动作更积极些。