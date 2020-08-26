中国签订近一个月来最大单日美国玉米购买合同

美国农业部(USDA)昨天表示，随着华盛顿和北京重申落实双方第一阶段贸易协议的承诺，中国进口商再次购买美国大豆，并签订了近一个月来单日最大规模美国玉米采购合同。

根据路透社报道，在每日出口销售公告中，美国农业部表示，中国进口商购买了40.8万吨美国玉米和20.4万吨美国大豆，均在9月1日开始的2020/21销售年度付运。此次玉米销售是自7月30日美农业部宣布向中国销售近200万吨玉米以来规模最大的一次。

美国农业部还证实，民间出口商向未知目的地销售14.25万吨大豆，向日本销售10万吨玉米，也将于2020/21销售年度付运。

此前，美国贸易代表办公室表示，中美两国官员周一进行通话,认为围绕1月签署的第一阶段贸易协议，在问题的解决方面已有进展，双方都致力于协议取得成功。

根据双方签署的第一阶段贸易协议，中国承诺购买价值365亿美元（约499亿新元）的美国农产品，但官方数据显示，尽管最近购买量激增，中国距离实现这一承诺仍非常遥远。

美国统计局的贸易数据显示，今年上半年，美国仅向中国出口了72.74亿美元的农产品。

美国对中国的大豆出口通常会在美国作物收割后的第四季增加，因为来自最大大豆出口国巴西的供应届时会减少。周二公布的海关数据显示，中国7月从巴西进口大豆规模较上年同期大增。