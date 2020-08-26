陕西脱贫县7亿豪华中学被查 喷泉凉亭火速拆除

陕西“摘帽”不久的深度贫困县商洛市镇安县花7.1亿元（人民币，下同，1.4亿新元）新建的“豪华中学”镇安中学新校区引发外界关注后，该校开始拆除校门口标志性的四层“鲤鱼跳龙门”水景喷泉，以及瀑布群附近的凉亭。据悉，中纪委已在当地展开调查。

综合《中国新闻周刊》和新浪网报道，镇安中学前天新校区大门紧锁，校门口标志性的四层“鲤鱼跳龙门”水景喷泉开始被拆除。校园内有几台大型挖掘机正在施工，学校侧门有数辆渣土储车进出，一辆载满建筑工人的大巴车驶入校园。

校园周边有警察执勤，不允许路人停留和拍照。

除了喷泉外，瀑布群附近的凉亭也正在被拆除移走。距离学校不远的云盖寺镇镇长王传文称，他早上接到通知来到学校，负责把其中一个亭子运回镇上。校园西北角的外墙上，原本借助山势修建了两处凉亭，可以从后方俯瞰学校景致，现在也都被拆除。

学校的喷泉、凉亭被火速拆除，与调查力度有关。镇安县教育脱贫办公室工作人员称，中纪委已在当地展开调查。

据悉，主管镇安中学项目的局长已连续多日未曾在局里露面，近期都在县里开会。学校所在的永乐街道办党委书记、主任连日来也都为此在县政府开会。县科技和教育体育局多位工作人员非常谨慎，都表示对此事一无所知。

据此前报道，该脱贫县镇安县去年地方财政收入不足2亿元，当地镇安中学总投资却高达7.1亿元并因此导致债台高筑。

镇安中学新校区火速拆喷泉、凉亭一事再次引发质疑。有网民疑惑：“建都建了，钱都花了，虽然不对，该罚就罚，为什么要拆呢？不该花的钱，拆了还能回来吗？拆还要花钱，不是另一种浪费吗？”

有人猜测：“是不是因为后期维护清洁还需要一大笔花费，所以直接拆了反而比较省钱？”还有网民调侃：“拆了就等于没建过。”“动作真快，7.1个亿，眼睛一闭一睁，没了。”