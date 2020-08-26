一名中国人被指向美贩运芬太尼被美国制裁

美国财政部昨天对一名中国人实施制裁，指控其向美国贩卖芬太尼。

根据路透社报道，财政部在一份声明中称，化学专家兼化学制品供应商张涛涛(Taotao Zhang，音译)向美国贩运非法合成鸦片类药剂。财政部还把张涛涛担任董事的联升科技集团有限公司（Allyrise Technology Group Co, Limited）列入黑名单，并指控这家总部位于香港的公司是其进行财务交易的幌子公司。

美国官员表示，中国是非法芬太尼的主要来源地。美国总统特朗普曾表示，中国国家主席习近平没有兑现帮助遏制芬太尼流往美国的承诺，中国对此予以否认。

“美国仍致力于打击贩运这一致命药物的个人，来保护脆弱的美国人，”美国财政部副部长穆奇尼奇(Justin Muzinich)称。

美国国务卿蓬佩奥在另一份声明中呼吁北京加大力度“规范化学品行业，减少前体化学品流入国际黑市。”

“美国继续寻求与中国合作，应对这一供应链威胁，”蓬佩奥说。

昨天的行动冻结了张涛涛的美国资产及其驻香港公司，并且禁止美国人和他们进行交易。

美国财政部外国资产控制办公室称，与美国新泽西州检察官办公室和美国缉毒局(Drug Enforcement Administration)协同采取了行动。