中国官媒发文：谢师何必要设宴

中国核心官媒《光明日报》今天发文指出，学生和家长尊敬老师是应该的也是必须的，这是中华民族传统的美德，但“谢师宴”却未必是尊师重教的最好表达。在疫情防控常态化形势下，大操大办的“谢师宴”也不符合疫情防控的要求，呼吁改正“谢师宴”的不良风气，坚决制止餐饮浪费行为。

文章说，湖北省黄冈市纪检监察机关近日查处了一批党员干部违规操办“升学宴”问题。通报指出，当前正值中考、高考招录关键节点，各级党委（党组）要对所属党员干部和公职人员子女升学情况进行摸底和备案，对重点人群及时开展廉政提醒谈话，坚决防止违规操办“升学宴”“谢师宴”，坚决制止餐饮浪费行为。

文章还说，如今，尊师重教已经在全社会形成了共识。社会各界和家长学生们用各种形式表达对教师这一崇高职业的尊重、对老师们的尊敬之情，令人欣慰。然而，一些家长把尊师简单化为“谢师宴”，让尊师重教变了味。前不久，就有网民留言：“毕业考刚结束，各毕业班就开始准备拍个性化毕业照，各种礼物馈赠老师，准备谢师宴……还去类似舟宿夜江、状元楼等高档餐厅包厅包场……”

文章提到，“升学宴”“谢师宴”在社会流行，不可否认首先是尊师重教的观念深入人心，人们的生活条件越来越好，有了条件举办“谢师宴”；其次是社会工作和生活节奏越来越快，有的家长平时工作很忙，与老师沟通交流较少，利用升学季举办“谢师宴”，答谢老师，加强与老师们的感情联系。举办“谢师宴”的家长，有的是孩子考上了理想的学校，心里很高兴，发自内心的感激老师们对孩子的培育之恩；有的则是希望老师们能够在孩子今后的学期中给予更多的关注关心和帮助；有的则是“随大流”，别人举办了“谢师宴”，自己不办，担心孩子在学校受到冷落，影响到孩子的成绩等。

教师做的是传播知识、传播思想、传播真理的工作，是塑造灵魂、塑造生命、塑造人的工作。老师应把学生学到知识、成长进步和培育成才、报效祖国作为自己最大的成就和人生中最大的快乐。“今日你们以学校以老师为荣，明日学校和老师以你们为荣。”这才是老师们最大最重的心愿。

文章强调，学生和家长尊敬老师是应该的也是必须的，这是中华民族传统的美德，但“谢师宴”却未必是尊师重教的最好表达。一些豪华“谢师宴”把尊师重教庸俗化、简单化甚至物化了，看低了老师作为灵魂工程师的品格，也会让一些家长和学生看轻了教师这份崇高的职业和老师个人。人们常说，父母是第一老师，家庭是第一课堂。真切希望越来越多的家长和老师们把更多的精力放在塑造学生品格、品行、品位上，以自己的言行影响和带动学生。

文章最后指出，在疫情防控常态化形势下，大操大办的“谢师宴”也不符合疫情防控的要求。根据有关部门的通报信息可以看出，近期新增确诊病例中，绝大部分与聚集性疫情相关联。通过流行病学调查发现，“任性大意”“聚餐”等行为成为疫情传播的关键节点。疫情防控不可大意，大操大办“升学宴”“谢师宴”的不良风气，还是改改吧。