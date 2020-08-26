王毅与加拿大外长在罗马谈中加关系

中国国务委员兼外长王毅与加拿大外交部长商鹏飞(Francois-Philippe Champagne)昨天在罗马会晤，讨论了两国就外交与贸易争端而陷入紧张的双边关系。

综合路透社、中国外交部网站和香港电台报道，商鹏飞正在欧洲进行正式访问，他与王毅在一家宾馆进行了谈话。两人上一次会面是在去年11月的日本。

王毅表示，今年是中加建交50周年，中加之间没有历史纠葛，也没有现实利害冲突，但由于加国无端拘押中国公民，令两国关系遭遇严重困难，希望加拿大拿出独立自主国家的姿态，尽快作出决断，消除当前影响中加关系发展的主要障碍。

商鹏飞在会面一开始对王毅说：“我认为这是双方讨论一些问题的好机会，这些问题既是双边，也是多边的”，商鹏飞表示，过去50年加中关系取得长足发展。加方愿继承前辈打下的基础，本着相互尊重的精神，同中方共同努力，找到解决当前制约双边关系问题的办法，推动加中关系不断向前发展。

商鹏飞在会面中，还敦促北京释放被拘留的两名加拿大公民，又重申加拿大反对中国在香港实施《香港国安法》。

中加关系于2018年12月恶化，此前加拿大警方逮捕孟晚舟。

之后不久，中国逮捕了两名加拿大人并指控他们有间谍活动。中国还禁止部分油菜籽的进口。