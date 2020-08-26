拼多多入选纳斯达克100指数企业

纳斯达克交易所正式将中国上市电子商务平台拼多多纳入“纳斯达克100指数”成分股，后者成为目前最年轻的成分股企业，同时也是纳斯达克历史上，从创立到入榜时间用时最短的企业。

根据澎湃新闻报道，“纳斯达克100指数”和“标普500指数”是全球最重要两大股指，其中，纳指100的成员企业总市值超过10万亿美元（13万亿新元），被视为全球科技发展的风向标。相较标普500，纳指100更侧重引领世界的前沿技术变革，其技术公司占比接近60%，成员企业的增长性和投资收益率均高于标普500。

以当前的市值权重计算，位列纳指100前五位的分别是苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）、微软（Microsoft）、谷歌（Google）和脸书（Facebook），初次被纳入的拼多多位列第26位。

相较其他纳指100成员，创立于2015年9月的拼多多是最年轻的入榜企业。基于中国蓬勃增长的内需市场，拼多多成功引领了中国电子商务的二次爆发，并于2018年7月登陆纳斯达克交易所。

上市2年以来，拼多多服务的用户群体由3.44亿翻倍增长至6.83亿，平台年成交额由2621亿元增长384%至12687亿元。其间，拼多多股价较发行价19美元累积上涨345%，总市值接近1000亿美元。目前，创立5年的拼多多，已经成为中国农产品线上流通、外贸品牌转内销市场，以及国内外品牌获取增量市场的主要平台之一。

纳指100不仅衡量各企业的市场规模和行业影响力，同时也会针对企业的合规治理、发展前景等作综合考量。业内分析认为，基于新型的电商模式和分布式AI的创新与应用，拼多多有效带动了农业和制造业的发展，其“迪士尼+Costco”的创新模式也更具成长性。

自上市以来，拼多多的产品形态和平台治理持续迭代，并迅速发展成为中国第二大的电商平台。

在被纳入“纳斯达克100指数”的同时，该公司的管理组织架构也进行了新的调整。7月1日，拼多多董事会批准公司原首席技术官陈磊出任首席执行官，以推动业务实现平稳且高质量的增长。

在拼多多最新一季的财报电话会上，新任CEO陈磊表示，拼多多将会增加对新电商生态体系的战略投资，尤其是对农产品价值链的投资。“我们旨在进一步巩固我们作为中国首屈一指的线上农业平台地位，并在全球农业里占有一席之地。”