报告：中资开发商占香港地产投资六成

中国中央政府维护香港作为国际金融中心地位的表态，令来自大陆的资金重返香港房地产市场，抢购价值数百万美元的地块和写字楼。

根据彭博社报道，高力国际(Colliers International Inc.)周三发布的一份报告显示，自去年7月以来，中资背景的开发商已中标了香港13块地皮中的六块，占地块总投资额的约60%；与此同时，香港跨境房地产交易几乎全部来自中国大陆投资者。

在香港经济日趋低迷的担忧加剧之时，中资背景的国有和民营企业在香港房地产市场的积极投资，相当于对当地发展投下一张信任票。中国银保监会上周六发布的声明中称，坚定支持中资金融机构依法合规开展业务，为包括香港公民和企业在内的所有客户提供良好的金融服务。

“我们相信，大陆企业和资本将继续寻找机会，成为香港租赁和投资市场的下一波需求。”高力国际研究主管Rosanna Tang在报告中称，中国经济的弹性、股票和财富管理领域的跨境金融投资、以及大湾区计划等，都是推动需求的重要因素。

今年香港最引人注目的土地交易，买家就是中资国有企业--中国移动，该公司7月份以创纪录的56亿港元（9.89亿新元）收购了沙田的一块工业用地。政府数据显示，该公司的出价比位列第二的竞标者高出55%。

据高力国际的数据，过去12个月，中国平安保险集团和中国信达资产管理公司是香港商业地产市场总收购额最高的两大买家。今年以来，中国大陆资本已占香港房地产投资总额的98%，高于2019年全年的61%。

高力国际称，在今年上半年签订的甲级写字楼租赁协议中，中资公司占了11%，其中大多数公司来自以银行为代表的金融行业。招银国际、中国民生银行和东方金融控股有限公司今年都扩大了它们在中环的办公室。相比之下，一些外资公司则退出了中环。

然而，中资企业的积极投资并没有使香港整体的地产市场好转。第一太平戴维斯(Savills Plc)的数据显示，2020年上半年，香港写字楼和商铺的交易量与交易额较去年同期分别下降了41%和55%。

因冠病疫情大流行和贸易紧张局势加剧，香港政府此前下调了对今年GDP的预测，预计经济增长萎缩将达到创纪录的6%-8%。而在疫情暴发前持续的抗议活动，已经令香港自2019年下半年以来一直处于衰退之中。