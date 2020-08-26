报告：中国接收侨汇居世界第二

由全球化智库（CCG）和联合国移民署（IOM） 联合进行线上发布的中文版本的《世界移民报告2020》（下称“报告”）指出，中国2018年接收的侨汇金额超过670亿美元（917亿新元），成为继印度之后全世界第二大侨汇汇入国。

根据澎湃新闻报道，该报告由国际移民组织总干事安东尼奥·维托里诺（António Vitorino）在去年11月举行的国际移民组织理事会会议上发布，此次发布的中文版由全球化智库（CCG）研究编译。

从2000年起，国际移民组织每隔两年发布一次《世界移民报告》，旨在增进全世界对移民问题的了解。此报告为世界移民报告系列第十期。

报告指出，2018年，全球侨汇金额增长至6890亿美元。侨汇是指移民直接向其来源国家庭或社区进行的财务或实物转移，2018年，全球前三位侨汇汇入国是印度（786亿美元）、中国（674亿美元）和墨西哥（357亿美元）。

这意味着中国成为继印度之后全世界第二大侨汇汇入国，国际移民组织移民研究政策司司长麦考利夫（Marie McAuliffe）在线上发布会上解读称，在冠病疫情背景下，能够确保整个全球移民的基金金融管理对于全球经济的恢复具有重要作用。从全球移民主要国家来看，国际侨汇的金额及规模仍在持续增加。

“虽然在全球范围内，2020年整体的国际汇款是下降的，但有的国家是增加的，我们要从长期的角度去分析。” 麦考利夫表示。

报告称，2018年，美国仍然是最大的侨汇汇出国（680亿美元），其次是阿拉伯联合酋长国（440亿美元）和沙特阿拉伯（361亿美元）。

麦考利夫还表示，在2022年的报告中将会有专门的章节对于资源的配置方面进行分析，例如针对难民的食品捐赠、庇护区物资流动等相关分析，进而帮助解决全球人口流动中重要的具体问题。

报告指出，来自中国的移民数量是继来自印度和墨西哥的移民数量之后，世界第三大出生于居住国以外地区的移民群体。以中国为代表的大量劳务移民的迁出意味着这一次区域是世界接收侨汇金额最多的区域之一。

报告称，现有数据表明近几十年全球侨汇整体处于增长态势，从2000年的1260亿美元增长到2018年的6890亿美元。与2017年相比，2018年全球侨汇总额增长了9%，印度、中国、墨西哥、菲律宾和埃及（按递减顺序）为数额最高的前五位侨汇汇入国，其中，汇入印度和中国的数额远超过其他国家。

报告表示，高收入国家一直是侨汇的主要来源。在过去几十年，美国一直是侨汇汇出最多的国家，2017年向外汇出679.6亿美元，其后是阿拉伯联合酋长国（443.7亿美元）、沙特阿拉伯（361.2亿美元）和瑞士（266亿美元）。

值得注意的是，中国除了是世界第二大侨汇汇入国，也是重要的侨汇汇出国，2016年汇出数额为202.9亿美元，2017年为161.8亿美元。

