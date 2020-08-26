莲塘/香园围深港口岸开通

作为粤港澳大湾区背景下深港之间首个建成投入使用的大型互联互通基础设施，莲塘/香园围口岸今天正式开通启用，这也是深港之间的第七个口岸。

综合澎湃新闻和《星岛日报》报道，莲塘/香原围口岸是深港间第七座公路口岸，定位为客货综合性口岸。口岸采用“两地两检”查验方式和车辆“一站式”通关模式，设计通关能力为旅客30000人次/日，车辆17850辆次/日，查验通道设置为旅客出入境通道各27条。

香港行政长官林郑月娥会率领特区政府官员前往深圳，出席莲塘口岸/香园围边境管制站开通仪式。落马洲中港货运联会主席蒋志伟表示，业界欢迎口岸开通，指比目前一般使用文锦渡和沙头角口岸省时。

落马洲中港货运联会主席蒋志伟表示，跨境货车可使用新口岸“东进东出”，前往惠州的惠阳、惠东及汕头等，由于过了莲塘口岸是高速公路，较为直接，司机可节省不少时间。他说，受疫情及中美贸易战等因素影响，货运量大减，估计未必会出现挤塞情况。

中华厂商会联合会会长吴宏斌说，文锦渡及沙头角口岸当年的设计，未达现代化需求，清关需时，预计新口岸在疏通货运上会发挥很大作用。

货柜运输业职工总会主席陈迪手说，使用新口岸前往惠州是最快方法，也有助分流，不过他指业界年初试车后，发现在本港通往查货的弯位，设计无顾及重型货车，担心口岸面积较细，缓冲空间有限，会因交通挤塞导至危险，希望运输署制定应急方案。

香港北区区议会副主席陈旭明关注日后客运开通，他指当局已计划由上水粉岭接驳莲塘香园围口岸的巴士线，预计为北区带来大量人流，忧区内商场等设施不胜负荷，忧又出现成街药房和珠宝店等情况。