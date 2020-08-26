中国农业部：小麦价格不会持续上涨

中国农业农村部今天举行新闻发布会，介绍当前粮食市场运行和生产有关情况。农业农村部市场与信息化司司长唐珂提到，今年的小麦丰产了，价格还有所上涨，于是就有舆论担心中国小麦的供给是否紧张，一些地方还出现了部分贸易商和种植户囤粮惜售的现象。对此，农业农村部进行了持续跟踪调度，从当前小麦市场供需的总体形势看，完全没有必要担心小麦供给问题，小麦价格也不会持续上涨。

根据澎湃新闻报道，唐珂介绍，小麦是夏粮的大头，今年中国的夏粮已经获得丰收，其中小麦的产量是2634亿斤，增长0.6%。新麦上市之后，湖北、安徽、江苏、河南这四个省已经先后启动了小麦最低收购价执行预案，市场价格稳中走强。7月底，主产区小麦收购均价普遍上涨至每斤1.12-1.22元（人民币，下同，0.24新元），比开秤初期高了大约2到6分钱。比去年同期高了3到8分钱，其中山东小麦收购价每斤1.17元之上，比去年同期高了8分钱左右。

他表示，对于小麦后续走势的判断主要是基于以下几点：一是中国小麦连续多年丰产。2015年以来产量稳定在1.3亿吨以上，可以满足当年的消费量，产需呈基本平衡、丰年有余的格局。二是小麦库存充足。 三是小麦价格变化具有阶段性特征。

从小麦市场购销进度看，据中国国家粮食和物资储备局监测，截至8月10日，主产区累计收购小麦881亿斤，比去年同期减少212亿斤。据调度分析，目前小麦的收购量虽然比去年同期有所减少，但与近三年平均水平也是大体相当的，并且今年主要是政策性收购减少，市场化收购进度还是基本正常的，这表明，目前市场上的粮源是较为充裕的，市场机制的作用也得到了更好的发挥。特别是近年来优质专用小麦不断发展，用于酿酒、制作糕点的订单收购比例明显提升，优质优价特征日益明显，市场化收购活跃，占比不断提高，越来越成为小麦收购的主渠道，与国家政策性收购形成了替代关系。

唐珂表示，这些年随着粮食收储制度改革推进，农民的市场意识在逐步增强，售粮节奏也更趋均衡，在市场行情较好的时候，一些农民不急于售粮，也有一定的合理性。但他也提醒，农民们特别是种粮大户要密切关注市场行情，警惕一些炒作“粮荒”的舆论，不要盲目跟风囤粮，把握好售粮的时机，实现丰产又丰收。