穆迪上调中国全年GDP增长预测至1.9%

信用评级机构穆迪最新发表报告，将中国今年国内生产总值（GDP）由原来1%上调至1.9%，因应第二季实际经济反弹较预期强劲，但有关修订并未反映该行对中国经济展望的整体评估有实质改变；穆迪对中国明年GDP增长预测则维持7%左右。

根据路透社报道，穆迪报告称，带动中国第二季度经济反弹的财政刺激措施，反映在工业生产和固定资产投资的强劲增长中。此外，公共部门的基础设施和房地产支出推动了总投资，与此同时，与新冠病毒相关的医疗用品和电子产品需求的增加也带动了出口。

不过，穆迪表示，目前大陆的家庭消费和私营部门投资的复苏仍然疲弱，零售销售连续七个月录得按年收缩，显示即使大陆疫情似乎受控，但消费信心依然低迷，对服务的需求也可能进一步减弱，而家庭需求恢复正常的速度将取决于可支配收入的改善情况。

报告预期，随着市民重返工作岗位，可支配收入将有所提高，这将增强消费需求。尽管该行预期中国的实际经济活将逐步改善，但外部需求障碍及政府对经济的支持将逐渐减弱，均会限制经济的增长。增长速度的关键取决于当其他的推动因素自然减弱时，家庭消费可推动的程度能有多少。

今年第二季中国GDP同比增速超预期升至3.2%，得益于国内疫情防控形势向好，复工复产持续、供需两端明显改善。分析人士普遍认为下半年中国官方在宏观政策的支持仍属必要，特别是积极的财政政策要加快落地。