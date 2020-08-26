华润置地正考虑分拆旗下物业管理业务在港交所独立上市

华润置地今天（26日）公告，公司正在考虑可能分拆集团的物业管理服务及商业运营服务业务在港交所独立上市。

据澎湃新闻报道，华润置地也通报，公司间接全资附属公司华润置地（武汉）与中国华润签署协议，以4712.2万元（人民币，下同，约934万新元）收购湖北润联物业管理有限公司全部股权。

目标公司湖北润联物业管理有限公司在2017年10月注册成立，注册资本为300万元，公司主要从事房屋租赁及提供物业管理服务的业务，例如主要为湖北省不同类型物业（包括住宅物业及工业物业）提供园艺、楼宇及设施维修及保养以及清洁。除了房屋租赁及物业管理主要业务外，该公司还经营幼儿园，但已在7月份将幼儿园出售。

财报数据显示，截至2019年末，公司经审核的账面净值为4448万元，税前利润733万元，税后利润509万元。

有分析人士称，在目前融资收紧的情况下，房企分拆物业独立上市对母公司来说，可以看成是再造了一个融资平台，拓宽融资渠道，分拆上市后，该业务便可在资本市场通过增发等再融资手段筹集资金，更好地满足项目投资需求。

对母公司来说，分拆上市还可有效盘活公司资产，通过出让一部分股权获得大量IPO资金，改善企业资产流动性；同时母公司可利用再融资进行产能扩张或新项目培育，为公司长期发展创造有利条件。

据不完全统计，今年以来已有多家房企将物业管理服务在港交所上市，如恒大物业、融创物业、金融街物业、建业新生活、兴业物联、弘阳服务、烨星集团、正荣服务等等。另外还有多家已向港交所递交了招股书。

克而瑞物管事业部总监汤晓晨分析认为，目前投资者对物业公司的估值中，叠加了对企业未来规模和增值服务高增长的预期。能够在未来逐步兑现这部分预期的物业企业，其估值就会有一定的支撑，否则，就存在一定的风险。