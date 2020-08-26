顺丰控股上半年营收增逾四成

顺丰控股股份有限公司昨天披露今年半年度报告。财报显示，今年上半年，顺丰实现营收711.29亿元（人民币，下同，140亿新元），同比（较上年同期）增长42.05%；实现归属于上市公司股东的净利润37.62亿元，同比增长21.35%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润34.45亿元，同比增长47.82%；对应基本每股收益为0.85元，同比增长21.43%。

根据澎湃新闻报道，截至今年上半年，顺丰实现总资产1020.46亿元，较2019年末增长10.28%；归属于上市公司股东的净资产468.54亿元，较2019年末增长10.45%；资产负债率略有下降，由2019年12月31日时点的54.08%下降至2020年6月30日时点的53.81%。

今年上半年，顺丰实现的营收增长率远高于12.6%的行业增长率，分项来看，速运物流及供应链收入701.88亿元，同比增长41.85%。其中，顺丰传统业务收入和件量实现双增长，票均收入则有所下滑，具体而言，速运物流收入672.31亿元，同比增长41.13%；实现快件量36.55亿票，同比增81.27%；票均收入18.39元，同比下降22.14%。供应链业务收入29.57亿元，同比增60.46%。

今年上半年，顺丰传统业务增量增收，时效件业务延续上年末增速回升态势，实现不含税营业收入319.62亿元，同比增长19.42%；经济件业务务实现不含税营业收入201.83亿元，同比增长76.12%，贡献了超过40%的整体收入增量，同时业务量同比增长240.86%。

此外，各新业务板块持续保持高速增长，占总营业收入比例进一步提升至26.69%，同比提升3.03个百分点。

具体而言，2020年上半年，新业务板块中规模最大的快运业务整体实现不含税营业收入76.74亿元，同比增长51.30%；冷运及医药业务整体实现不含税营业收入32.41亿元，同比增长37.78%；顺丰同城急送业务实现不含税营业收入12.65亿元，同比增长61.06%；作为上半年增速最快的业务板块，顺丰国际业务实现不含税营业收入29.05亿元，同比增长141.71%；整体供应链业务实现不含税营业收入29.57亿元，同比增长60.46%。

此外，2020年上半年，顺丰收派效能同比提升超过30%，仓管效能同比提升超过40%，专机装载率、干支线装载率及其环节效能均有不同程度提升。

值得注意的是，财报中称，受疫情影响，一季度快递行业业务量同比增速仅为3.2%，顺丰控股实现逆势增长，业务量同比增长77.1%，市场占有率达13.7%，较上年提升6.1个百分点。

到了二季度，顺丰控股延续一季度良好增长态势，一方面，疫情加速了高端品牌销售渠道的重塑，伴随消费分级，二类电商、直播电商崛起，高端消费线上化成为新趋势，为快递行业持续带来业务增长空间。另一方面，公司延续2019年积极的产品和市场策略，不断贴近市场需求，各业务板块继续延续强劲的增长势头。今年上半年，顺丰实现速运物流业务件量36.55亿票，同比增长 81.27%，远高于22.1%的行业增长率。