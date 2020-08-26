彭博：中国今年自美国的大豆采购将创新高

据知情人士透露，美国大豆较低的价格将帮助中国进一步兑现中美第一阶段经贸协议下所承诺的采购，中国今年将创下购买美国大豆新高的纪录。

根据彭博社报道，知情人士称，中国今年自美国进口大豆可能达到约4000万吨的水平。知情人士以上述预估未公布为由要求匿名。美国农业部的数据显示，这比经贸协议对比基线年份2017年的水平高25%左右，比2016年创下的记录高约10%。

自4月底以来，中国一直在加大美国农产品采购，当前来看下一季交付的大豆销售创下2013年以来的同期最高。在玉米采购方面，中国也创下了几个单日记录，使其有望首次超过世贸组织制定的年度配额。

不过，根据中国海关数据进行的计算显示，中国今年头七个月购买的美国农产品仅达到经贸协议下隐含目标价值的27%；7月份的美国大豆进口异常低。

美国和中国在本周进行的经贸协议半年度评估中重申致力于推进第一阶段协议，展现出了合作意愿，尽管两国紧张关系在科技安全和香港民主等许多问题上恶化。

巴西大豆供应趋于紧张，令美国大豆变得更加便宜，是上述预估的大背景之一。其中一位知情人士称，今年中国整体进口大豆预计会达到创纪录的9600万至9800万吨，其中40%-50%可能会来自美国。另一位知情人士预计自美国的购买量高达4000万吨。

据海关数据显示，中国2017年从全球进口了总计9550万吨大豆，创下纪录新高。

咨询公司AgRural的分析师Daniele Siqueira表示，中国对美国大豆的采购可能持续至1月份，因为巴西当年头一个的出口主要来自库存，并且储备稀薄将阻碍其出口。其他观察人士指出，干旱天气可能造成巴西种植推迟。

不过，一位知情人士称，大豆价格以及冠病疫情对需求的影响将最终决定中国的进口规模。

中国商务部没有立即回复彭博新闻的置评请求；海关总署称相关进口数据将适时发布。