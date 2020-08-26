中国驻澳洲公使：中澳关系中存在“阴影”

中国驻澳洲公使王晰宁今天警告称，中澳两国关系中存在“阴影”，称澳洲监管部门未批准一家中国企业收购澳企的交易，令中国政府感到失望。

根据路透社报道，近几个月来，澳洲与其主要出口市场中国之间的紧张关系升级，尤其是在堪培拉方面呼吁对新冠病毒的来源展开国际调查之后。

王晰宁反驳了对中国试图影响澳洲政治的疑虑，称中国的观点是坦率的，并不影响人们对政治制度的选择。

王晰宁在堪培拉举行的全国新闻记者俱乐部发表讲话时说：“我看不出有什么理由抱怨你们的宪法和认知的脆弱性”。

他还称，“我们不能让一颗冷酷的心和阴暗的思想给我们的伙伴关系蒙上阴影”。

在澳洲媒体报导称澳洲政府将出手阻挠后，中国蒙牛乳业撤回向日本麒麟控股收购澳洲品牌Lion Dairy and Drinks的计划。

王晰宁表示，他希望澳洲为中国投资人提供一个公平的环境，并称中澳维持良好合作关系并非易事。这是蒙牛乳业事件之后，中国官员首次发表评论。

王晰宁驳斥关于中国针对澳洲部份出口品进行“经济胁迫”的说法，他表示中国当局认为澳洲推动调查冠病病毒源头，是“单单针对中国而来。”他说：“已婚夫妇都知道....夫妻失和会伤害一个家庭，两国失和会伤害数百万人。”

他还称，澳洲的提议协助美国对中国施加更多压力。

王晰宁表示，除了武汉，澳洲官员没有细想过任何其他病毒源头地点。

他指出，虽然冠病病毒最早在中国发现，但真正来源要由科学家来确定。