美国国务卿蓬佩奥昨天在Twitter发帖,称美国对于中国共产党欺负(bully)他们的英国朋友及企业领袖而感到沮丧。

蓬佩奥批评,汇丰维持了那些因剥夺港人自由而被制裁的人的账户,却关闭寻求自由的港人户口。(HSBC maintains accounts for individuals sanctioned for denying Hong Kongers’ freedom, while shutting accounts for those seeking freedom.)

彭博社较早时引述知情人士透露,在港外资银行已采取行动冻结帐户,又或者加强香港客户的审查。