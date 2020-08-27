北京要求食品冷链各环节尽量实现人员无接触作业

为加强疫情常态化防控下食品冷链物流全流程规范化服务，北京市商务局昨天（26日）已发出《关于新冠肺炎常态化防控下加强食品冷链物流管理的通知》，要求冷链各环节尽量实现人员无接触作业，进口冷链食品进口商或货主应配合相关部门对食品及其包装进行采样检测；鼓励“免验货”信任交接，减少人员接触。

据新京报报道，按照通知，企业要加强冷链物流各环节作业人员健康检测，保持合理距离，不应用手直接接触冷链食品，各环节尽量实现人员无接触作业。

对进口冷链食品，进口商或货主应配合相关部门对食品及其包装进行采样检测。对外埠进京食品，经销商应主动向供应商索取相关食品安全和防疫需求检测信息。对本地肉类屠宰、加工、经营企业，应加强环境卫生管理。涉及第三方物流公司时应主动提交相关检测信息。

运输过程中不应擅自打开车辆厢门，冷链食品不应与非食品货物混装、不同温度要求的冷链食品不应混装、敏感冷链食品不应与其他食品混装。储存环节要加强入库检验，定期检测库内温度和湿度、定期检查货物质量、定期进行清洁和消杀。

销售过程中，食品经营者和食品销售企业应定期检查温度控制、运行和维护等情况，保持设备有效使用，并做好设施的日常卫生管理和预防性消毒。

通知还提到鼓励冷链物流技术和模式创新应用，鼓励带板运输及“免验货”信任交接，减少人员接触，推动向“线上下单(撮合)+专业配送”转变。