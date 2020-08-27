中国警察警旗授旗仪式现场公布

中国警察警旗授旗仪式8月26日在人民大会堂北大厅举行，昨日（26日）的《新闻联播》公布了现场画面。

据《北京青年报》旗下微信公号“政知圈”报道，新闻画面显示，在红色背景板上，写着“中国人民警察警旗授旗仪式”字样。300余名身着警礼服、特警战训服的人民警察整齐列队。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平分别向公安部部长、总警监赵克志，国家安全部部长、总警监陈文清授旗。

赵克志、陈文清向习近平敬礼，从习近平手中接过警察警旗，面向全场展旗。

中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁宣读《中共中央关于授予中国人民警察队伍“中国人民警察警旗”的决定》。

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正出席仪式，中共中央政治局委员、中央政法委书记郭声琨主持仪式。

根据《中华人民共和国人民警察法》，人民警察包括公安机关、国家安全机关、监狱、劳动教养管理机关的人民警察和人民法院、人民检察院的司法警察。

在现场，习近平强调：中国人民警察是国家重要的治安行政和刑事司法力量，主要任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民人身安全、人身自由、合法财产，保护公共财产，预防、制止、惩治违法犯罪。

《新闻联播》显示，在授旗后，习近平致训词，他对人民警察队伍提出四点要求：对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明。

“对党忠诚”在警察警旗式样中也得以体现。据官方解释，警旗旗面由红蓝两色组成，红色为主色调，长方形，警徽居旗帜左上角。红色体现党对人民警察队伍的绝对领导、全面领导，彰显人民警察队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的政治本色。蓝色凸显人民警察的职业特征，代表人民警察对平安的守护。

新华社解释称，确定中国人民警察警旗，对于深入推进人民警察队伍革命化正规化专业化职业化建设、激励人民警察忠实履行党和人民赋予的新时代使命任务具有重要意义。

习近平还要求：要坚持严管厚爱结合、激励约束并重，严格落实全面从严管党治警要求，严明警纪、纯洁队伍，聚焦实战、强化训练，着力锤炼铁一般的理想信念、铁一般的责任担当、铁一般的过硬本领、铁一般的纪律作风，充分展现党领导的社会主义国家人民警察克己奉公、无私奉献的良好形象。

人民日报2019年1月曾发表《打造一支高素质政法队伍》的文章。文中直陈，打造一支高素质政法队伍，就要旗帜鲜明把政治建设放在首位，“政法机关只有敢于刀刃向内、刮骨疗毒，坚决清除害群之马，才能打造一支纪律严明、行为规范、作风优良的政法铁军。”

另外，在授旗现场，参加授旗仪式的警察进行了集体宣誓，誓词为：对党忠诚，服务人民，执法公正，纪律严明；坚定纯洁，让党放心，甘于奉献，能拼善赢。