据报中国军方向南中国海发射导弹 美国制裁24家中企

中美紧张关系在南中国海进一步升级，解放军周三（26日）向南中国海发射数枚导弹，而美国政府则针对帮助中国在该地区建造人工岛的公司加强了行动。

《南华早报》援引一位接近中国军方的消息人士称，中国周三上午向南中国海发射了两枚导弹，其中一枚是“航母杀手”，以向美国发出“明确警告”。

报道称，两枚导弹分别是从青海发射的东风-26型弹道导弹（DF-26），以及从浙江发射的东风-21D弹道导弹（DF-21D）。消息人士说，两枚导弹落在介于海南和西沙群岛之间的区域。

但彭博社引述一名要求匿名的美国国防官员称，中国周三向南中国海发射了四枚中程弹道导弹。

此前一天，中国向美国提出“严正交涉”，指责美国一架U-2高空侦察机周二擅自闯入中国实弹演习禁飞区活动。

另据路透社报道，美国在周三宣布将24家中国公司列入黑名单，并针对一些个人采取了行动，称他们参与了与南中国海有争议岛礁有关的建设和军事行动。

报道称，这是美国首次就这一有争议的战略航道对北京采取此类制裁措施。

美国商务部表示，这二十多家公司“在帮助中国军方在南海建造受到国际谴责的人工岛并将其军事化方面发挥了作用”。

美国国务院在另一份声明中说，将对“对此类行动负有责任或参与其中”的中国个人，以及那些与中国“对东南亚国家采取胁迫手段，阻止其获取海外资源”有关的人，实施签证限制。

被商务部列入黑名单的企业包括广州海格通信集团，几家似乎与中国交通建设股份有限公司有关的企业，以及北京环佳通信、常州国光数据通信、中国电子科技集团公司和中国船舶集团。