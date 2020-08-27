中国表示愿配合美国解决企业审计分歧 吁直接协商

中国表示愿意配合美国监管机构，允许其对一些最敏感的企业进行审计。中方官员并呼吁双方直接对话，以此解决多年来威胁到全球市场的一个分歧。

据彭博社报道，中国证券监督管理委员会副主席方星海周三（26日）在北京接受采访时说，中国在解决会计问题上僵局的态度是“真诚的”。

美国官员最近加大了施压，要求获得在美上市中国公司的审计工作文底稿，威胁实施可能触发阿里巴巴及百度在内的公司被退市的规定。这一分歧一直困扰着两国关系，并在2017年以来进一步加深，因双方监管机构联合实施的一次试行审计未能催生协议。

方星海周三表示，本月初中国证监会向和美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）发送了新的方案建议，拟允许美国选择其任意一家国有企业进行再次试点审计。不过出于国家安全考虑，中国仍会坚持编辑一些信息，方星海表示这一条件是国际通行做法。

他说，“随着双方信心的增强，我们可以着手处理这些敏感问题，让双方都满意，这些比较紧急。我们是非常真诚的，但另一方面，我们也非常重视保护国家安全信息。”

方星海说，他已主动提议与美方进行一次视频或电话会议，但尚未得到对方的回应。至于为什么自2017年以来没有进行过别的试点审计项目，方星海说这可能是“整体氛围”所致。

一位不愿公开身份的知情人士透露，方星海2019年9月前往美国试图解决这个问题，但PCAOB主席拒绝与他见面，只是派出了一名部门负责人出面。这位知情人士说，过去PCAOB的前主席很愿意会面和交流。

PCAOB主席邓克（William Duhnke）在周三声明中说：“十多年来，我们一直在寻求与中国建立与世界其他国家一致的合作关系。但是，如果中国不先拥抱我们的核心准入原则，追求这种关系毫无意义。尽管中国证监会最近的一些说法，但其建议仍然存在实质性缺陷。”

中美两国旷日持久的贸易争端在过去三年中一直困扰市场，现在两国的冲突又扩展到了金融和科技领域，美国针对香港问题制裁中国，还对该国一些最大的公司发出威胁。

方星海表示，中美若金融脱钩没有人会从中获益。他说，那对于作为国际金融中心的纽约和中国企业而言都会不利。

两国分歧扩大的同时，中国今年却向高盛集团等华尔街巨头更为全面地开放了金融市场，期望它们能够提供新的投资并提升本国金融业的竞争力。

方星海介绍，相关领域的开放在不受阻碍地推进，美国金融机构获得的批准最多。他说，随着中国经济势头进一步恢复，这一进程预计还会加速。

他说：“境外投资者参与我们的市场起到了某种锚定的作用，境外投资者继续参与我们的市场可以帮助我们提高股市的质量。不管是从需求还是供给的方面，提供服务也好或者资本也好，我都认为外资对我们市场的参与会加速。”