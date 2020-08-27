据悉阿里推迟印度投资计划 因中印关系恶化

消息人士透露，阿里巴巴集团已经搁置了投资印度公司的计划，因在中国和印度在喜玛拉雅边境发生冲突后，两国商业关系恶化，政治紧张局势加剧。

据路透社26日报道，两位消息人士告诉记者，阿里巴巴至少在六个月内不会投入新的资金来扩大在印投资。他们补充说，该公司没有减少其持股或退出投资的计划。消息人士拒绝透露姓名，因为磋商是私下进行的。

其中一位消息人士说：“阿里巴巴和其他几家中国公司已经将它们在印度的投资计划推迟了六个月，它们希望在此之后事态会稍微冷却下来。”

这位消息人士说，“考虑到目前的市场状况，以及买家不多的事实，没有一家企业计划出售它们在印度合资企业的股份。”

印度初创企业得到了阿里巴巴和腾讯等中国投资者的大量投资。银行家们此前曾表示，正寻求加强在印度的业务，以增加中国以外的收入。

印度AP & Partners律师事务所合伙人辛哈（Arjun Sinha）说，欧洲和美国投资者对填补中国人留下的空白很感兴趣。

根据追踪私募市场融资的PitchBook提供的数据，自2015年以来，阿里巴巴及其附属公司阿里资本(Alibaba Capital Partners)和蚂蚁集团(Ant Group)已向印度企业投资逾20亿美元（27.31亿新元），并参与了至少18亿美元的融资。

“刹车”可能会放慢阿里巴巴在印度投资的部分公司的融资计划，这些公司包括支付平台Paytm、餐厅聚合和食品递送服务Zomato以及电子杂货商BigBasket。

正准备首次公开发行(IPO)的蚂蚁集团周二指出了它在印度面临的挑战。蚂蚁集团在IPO文件中表示，印度外国投资规定的变化，导致其对Zomato追加投资的“时机进行进一步评估”。

今年4月，印度收紧了对来自中国和其他邻国的投资审查，以防止在疫情大流行期间的投机性收购。今年6月发生的导致20名印度士兵丧生的边境冲突加剧了中印紧张局势。在抵制中国产品的呼声中，印度对中国商品和企业实施了更严格的限制。