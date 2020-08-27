杜绝餐饮浪费 天津饭店推女版盒饭 湖南公司食堂取消潲水桶

为避免餐饮浪费，中国天津一家饭店推出饭量较少的“女版”盒饭，湖南一家公司的食堂则决定取消收集餐后剩菜剩饭的潲水桶。

综合《今晚报》《常德日报》和澎湃新闻报道，这家天津饭店的负责人介绍，一盒盒饭的米饭以前是275克左右，现在女版盒饭的米饭量则减为225克左右，男版盒饭米饭量则保持不变。

负责人说：“我们发现给一些单位配送的盒饭，经常有剩米饭的现象，尤其是女性顾客，由于饭量比男性顾客偏小所以剩饭较多。”

报道称，根据粗略计算，以该饭店每日配送1000盒盒饭为例，每天就能节约大概50千克的米饭，约合25千克的大米，一年就可以节约近万公斤的大米。

天津市餐饮协会膳食营养专业委员会主任屈慧敏说，推出女版盒饭的餐饮店是她名下的饭店三尺余家宴，该饭店曾在“光盘行动”期间被评为天津市节约示范品牌。

屈慧敏认为，推出男女版盒饭是节约粮食的可行方式，“可以避免不必要的浪费，消费者也都对这一举动表示赞同”。

湖南省烟草公司常德市公司的食堂则在8月中旬取消潲水桶，并在食堂玻璃门上张贴公告：“餐具回收处不再设潲水桶，实行吃多少打多少，杜绝浪费。”

当地记者前天（8月25日）在午餐时间前往食堂的餐具回收处一探究竟，只见一张桌子上放着两个餐具回收盆，盆内的餐具上既没有剩饭也没有剩菜。

食堂工作人员张丕英说，公司每天中午约有120人就餐，以前每天要回收20多公斤潲水，自从8月中旬取消潲水桶后，职工在自助打菜时也就注意了很多，少取多次，相互之间也会提醒要吃光餐盘里所打的饭菜。