人民日报发文称民进党厚着脸皮求大陆勿终止ECFA

中共机关报《人民日报》海外版今天（27日）发文，批评民进党当年污蔑海峡两岸经济合作框架协议（ECFA）会让“台湾300万人失业”，现在却承认ECFA对台湾有利，“厚着脸皮”求中国大陆不要终止协议。

文章谈及继禁止爱奇艺、腾讯等影音平台在台落地之后，民进党当局对“淘宝台湾”开罚，并批评民进党当局为迎合西方反华势力，借“反中”捞取政治资本，近期变本加厉地阻挠陆资赴台投资、禁止两岸业者合作，破坏的是两岸关系，伤害的是台湾民众福祉和台湾经济利益。

作者质问：“陆资何辜？为什么是陆资就得封杀？唯一的原因，是民进党视大陆为敌，给陆资贴上‘危险’标签，将其妖魔化为‘挤垮岛内产业’‘洗脑民众’乃至‘侵吞台湾’的洪水猛兽。”

文章认为，台湾很需要外来投资，总统蔡英文一再呼吁台商“回流”，也是希望企业和资金回到台湾带动经济，但台湾深陷缺水缺电缺地等“五缺”困境，吸引投资向来成效不彰。

作者说：“这种情况下，陆资本可成为台湾经济最好的源头活水，但民进党当局偏偏视陆资为寇仇。”

文章也认为，陆资对台湾越有利，大陆产品在台越受欢迎，就对靠“反中”吃饭的民进党越不利。

作者说：“对民进党来说，围追堵截陆资、封杀大陆产品、禁绝两岸交流，不让台湾百姓从中获益，才方便自己制造‘反中仇中’氛围，遂行‘联美抗中’和‘台独’图谋。”