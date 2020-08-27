台湾增购美制岸置鱼叉反舰导弹

台湾军方决策官员今天证实，台湾向美方采购的岸置型鱼叉反舰导弹，数量会更多丶金额也会增加，但岸置鱼叉导弹与国造雄二导弹可交互运用，外购鱼叉导弹计划不会压缩影响雄二导弹。

据台湾《自由时报》报道，台军方决策官员证实，为提升导弹击杀率，至少达到70%以上，将向美国采购的岸置鱼叉导弹数量会更多丶金额也同步上调，数量足够的美制岸置鱼叉导弹与国产雄二导弹交互运作，将可达到更大的作战效益。

据了解，中科院对于雄二增程型导弹的研制工作已经完成，经测评符合海军需求，但因中国大陆对台军事威胁日增，台湾海军对于反舰导弹需求的数量增加，以中科院的量产进度来看，可能无法达到需求目标，因此台湾向美方争取增加采购岸置型鱼叉反舰导弹系统的数量，是为有效维护台海安全。

相关人士说，增程型雄二导弹，射程已可增加至250公里，在完成量产后，可与美制的岸置鱼叉反舰导弹交互使用，都由海军海锋大队部署。由于未来交付给海锋大队的反舰导弹数量众多，军方也评估提升岸置反舰导弹部队的位阶，未来可能调升为少将编阶的反舰导弹指挥部。

台湾国防部副部长张哲平今年5月在立院外交及国防委员会上曾证实，台湾计划采购岸置鱼叉反舰导弹，即“岸置巡防导弹系统”（CDCM/Coastal Defense Cruise Missile），并部署在海军海锋大队。