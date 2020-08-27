中国取消人体器官移植医疗机构等级限制

中国国家卫健委近日公布新的人体器官移植技术管理规范，其中包括取消开展人体器官移植技术的医疗机构等级限制。

据中国国家卫健委网站消息，国家卫健委办公厅近日印发通知称，组织专家对《肝脏、肾脏、心脏、肺脏移植技术管理规范》进行修订，形成了《人体器官移植技术临床应用管理规范(2020年版)》(下称“《管理规范》”)。《管理规范》取消了开展人体器官移植技术的医疗机构等级限制。

通知称，按照国务院“放管服”改革精神，《管理规范》中取消了开展人体器官移植技术的医疗机构等级限制。同时，加强了医疗机构人体器官移植技术临床应用管理的要求，一是明确医疗机构需具有符合规定的人体器官移植临床应用与伦理委员会；二是对医疗机构人体器官移植技术管理的制度建设及规范开展提出要求；三是对开展人体器官移植技术的场地、设备和设施要求进行细化，并进一步明确了开展肝脏、肾脏、心脏、肺脏、胰腺、小肠等人体器官移植技术还应分别具备的条件。

《管理规范》中取消了人体器官移植医师相关手术例数要求；明确人体器官移植技术临床应用应当由经省级卫生健康行政部门或军队卫生部门认定的人体器官移植医师开展，并对医疗机构开展相关移植项目的人体器官移植医师数量提出了具体要求；增加了脑死亡判定技术人员及移植数据网络直报人员的相关要求。

《管理规范》也取消了应在相关专业诊疗规范中进行规定的人体捐献器官保存过程中冷缺血时间等非技术管理类要求，及医疗机构开展人体器官移植手术例数要求。调整了部分人体器官移植手术术前必查项目；进一步强化了医疗机构的主体责任，对医疗机构内人体器官移植医师准入、移植手术实施、伦理审查程序、移植质量管理等提出具体要求。

管理规范还明确规范使用中国人体器官分配与共享计算机系统(COTRS)，术后72小时内完成相关数据上报。