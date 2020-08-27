中国教育部要求全面恢复正常教学秩序

中国教育部今天强调，要在做好疫情防控的基础上，全面恢复正常教育教学秩序，明确要确保安全开学、正常开学、全面开学。

据中国央视新闻客户端及《北京日报》报道，教育部基础教育司司长吕玉刚指出，在精准分析学情基础上，针对春季学期学生学习实际情况，科学合理安排教学进度，认真执行国家课程方案和课程标准，确保开足开齐开好国家规定课程，确保教育质量。

吕玉刚特别强调，小学起始年级要严格按照课程标准“零起点”教学，探索合理设置过渡性活动课程，注重做好幼小衔接，使新生顺利适应学校学习生活。幼儿园要严格做好卫生保健工作，坚持以游戏为基本活动，合理安排幼儿一日生活。普通高中学校要稳妥实施选课走班，加强走班教学的课程编排和各项管理工作。

除此之外，在保障教育教学的情况下，还要健全学生心理健康报告制度，准确掌握并及时报告每名学生的心理状况，缓解因学习压力带来的焦虑情绪。

目前，中国30个省份所有或部分地市已经确定秋季开学时间，各地中小学、幼儿园在8月15日至10月10日左右开学，与往年秋季开学时间大致相同。高校根据新老生、不同年级、不同地域分批次在8月下旬至9月开学。

北京、天津、河北、黑龙江等地结合生源结构特点、教育教学需求和区域防控等级，合理确定学生返校批次和具体时间。75所教育部直属高校中，49所在本月底前迎来首批返校学生，24所高校9月上旬第一批学生返校，两所高校9月中下旬第一批学生返校。