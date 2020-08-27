台媒：大陆军船团若入侵 台以击杀七成以上舰艇为目标

台湾媒体报道，军方官员透露，如果中国大陆军船团对台发动入侵，台湾方面要以击杀对方七成以上舰艇为目标，因此在总统蔡英文拍板定案下，台湾海军将大幅扩充岸基攻船飞弹实力。

据台湾《联合报》今天（27日）报道，美国对台军售“大开绿灯”消息频传，其中最引发讨论的，当属美国建议台湾强化“岸防巡航飞弹”（CDCM）系统，大举引进美制RGM-84鱼叉攻船飞弹。

报道称，由于台湾军方的雄风二型、三型飞弹早就服役，而且性能表现稳定，堪称“国造”武器之光，为何要再买射程、速度、杀伤力都与雄二类似的鱼叉飞弹，而且据传预算由最早的新台币500亿元（23亿新元），增至800亿元。

所以，有不少声音质疑，大买鱼叉的必要性，认为此举是屈从美国的政治压力，出钱替陷于困境的制造商波音公司纾困。

军方决策官员对此说，依据目前台湾与美国的默契，特朗普政府应于近日宣布包括岸防鱼叉飞弹在内的对台军售。官员也证实，鱼叉飞弹确有比原始预期更增购的状况，这是因为借着大量部署的攻船飞弹，让敌方舰队不敢进入近海。

至于为何增购鱼叉，报道称一方面是台湾中山科学研究院的雄风飞弹生产线能量有限，无法达到军方希望短时间内大举扩充CDCM的目标；同时如果海军具有更多种攻船飞弹，因为接战模式、雷达频率等各不相同，敌方反制的难度会增加；此外鱼叉飞弹面对复杂背景的分辨能力较佳，具有攻击港口设施或港内船舰的能力，是雄风飞弹不具备的性能。

官员指出，外购不代表放弃自制，现行的雄风飞弹产制计划，不会受采购鱼叉所影响。

报道未提及军方决策官员的身份。