中国官媒：被美制裁的中企应获嘉奖

美国周三宣布制裁24家中国公司，称他们参与了与南中国海有争议岛礁有关的建设和军事行动。中国官媒《参考消息》发文称，被美国制裁的这些中企应得到嘉奖。

《参考消息》发表的快评文章说，制裁的消息引发无数中国网友愤怒，之所以对美方此次制裁感到不可接受，一来是因为这是中国企业在自己祖国的土地上参与基建，美方却一次次得寸进尺，跨过太平洋来搞所谓制裁，手伸得太长。二来对于美方动辄拿中国说事儿虽已不感到意外，但这次“到家门口找茬”实在过于霸道野蛮，激起愤怒声并不令人意外。

文章特别提到美国商务部新闻稿中的一句话，“被指定的这些实体在‘人工岛’建设中发挥了重要作用，必须被追究责任。”文章指出，他们眼里的“证据”，换个角度看不就是对这些参与人工岛建设的中国企业的最好肯定吗？

文章说，网友们提出的“应该狠狠表扬他们”、“他们越制裁我们越建设”的建议相当好。“美方越是制裁这些中企，我们越要加倍珍惜它们”。“为国付出者皆英雄。来自中国民间的赞许、鼓励和支持，就是对他们最好的嘉奖”。

文章最后表示，为了国内选举政治需要和打压中国崛起，某些人早已跌破了底线。中国一方面要再次做好应对各种复杂状况的准备，另一方面在坚持原则的同时当然也不必随之起舞。

美国商务部周三发布消息称，美国将24家中国企业列入制裁名单，原因是这些企业参与在南中国海领域修建人工岛。随后，美国务院又对12名涉及南中国海人工岛建设的中国公民实施签证限制。