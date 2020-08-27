中俄合建全球最大聚合物工厂 中石化持股40%

中国和俄罗斯合作的中俄阿穆尔天然气化工综合体项目（AGCC）正式开工，建成后将成为全球最大的聚合物工厂之一。该项目由中国石化与俄罗斯西布尔公司合作开发，中国石化持有该项目40%股份。

据澎湃新闻27日报道，该项目位于俄罗斯远东阿穆尔州，距离中国黑龙江省黑河市以北150公里至200公里，设计产能为230万吨每年聚乙烯、40万吨每年聚丙烯，装置规模居世界前列，是中俄两国最大的化工合作项目。项目建设期五年，预计2025年进入运营期。建成后，将把主要产品送往中国市场。

据中国石化介绍，俄罗斯是中国石化积极响应“一带一路”倡议和参与国际化建设的重点国家，阿穆尔项目可发挥中国石化投资、技术、工程、运营、贸易、工程服务一体化优势，对中国石化化工和材料板块海外业务发展具有重要意义。

中石化介绍，“随着中俄全面战略协作伙伴关系迈入新时代，阿穆尔项目未来将被打造成为两国能源合作向下游化工合作延伸的典范，成为中国石化在俄重要的大型化工业务基地。”

中俄阿穆尔天然气化工综合体项目受到中俄两国领导人关注。中国国家主席习近平2019年6月访俄期间，与俄罗斯总统普京共同见证该项目框架合作协议签署。中国石化与俄罗斯西布尔公司2020年6月正式签署阿穆尔天然气化工项目合资合作协议。目前，双方正在积极筹备项目交割、工程建设等相关工作。