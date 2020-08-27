10多人涉嫌非法越境被中国海警抓获 港媒：他们正赴台

中国海警公布，10多人23日涉嫌非法越境被抓获。有香港媒体引述消息人士报道，这些人正前往台湾，被捕者包括早前涉嫌违反《香港国安法》，目前保释的李宇轩。

中国海警局昨天（26日）在官方微博上公布，广东海警局23日早上9时许在粤港东南方向的中国管辖海域内，查获一艘涉嫌非法越境的快艇，并抓获李某某、邓某某等10余名涉嫌非法越境人员，案件目前正在进一步侦办中。

另据香港01今天报道，消息人士透露，船上有12名香港青年，当时他们正前往台湾，12人中包括早前因涉嫌违反《香港国安法》勾结外国或者境外势力而被捕，现正保释的民间组织“香港故事”成员李宇轩。消息也指，船上另外有人涉及反修订《逃犯条例》抗争中的爆炸案。

报道称，12人目前正被中国海警扣柙，公安仍在调查中。根据中国大陆刑法，公安局可以以刑事责任对偷渡者进行立案追责，偷渡者判处一年以下有期徒刑，之后才会遣返香港。

李宇轩8月10日以涉嫌违反《香港国安法》被捕，罪名为勾结外国或者境外势力危害国家安全。李宇轩也被指涉嫌洗黑钱。

警务处国安处高级警司李桂华曾说，警方早前调查一个团伙，团伙成立的目的是透过宣传和积极参与的手法，“要求外国或部分国际组织制裁香港、封锁香港”，而这团伙在港有两男一女负责运行组织，当中包括李宇轩。