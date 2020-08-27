蔡英文与澳智库视讯 首次释出台澳战略合作讯息

台湾总统蔡英文今天下午在澳洲智库的对话会发表视讯演说时首次释放台湾与澳洲的战略合作讯息，她说，台澳是印太地区重要成员，维护区域和平繁荣既是责任，也符合双方最佳利益。她还称，不乐见有国家违反国际规范，扩大军力威胁并侵蚀自由开放的印太地区。

据台湾《联合报》报道，蔡英文在“澳洲战略研究所”（Australian StrategicPolicy Institute, ASPI） 的“ASPI印太领袖对话”发表视讯演说时指出，区域情势变化快速，需要自二战以来最全面的战略调整。“‘灰色地带活动’就是我们必须共同面对的挑战。”

她说，台澳在维系区域的和平稳定及发展上，一直并肩站在最前线，双方都致力维护以规则为基础的国际秩序，并且秉持透明及责任进行合作。“我们不乐见有国家违反国际规范，扩大军力威胁并侵蚀自由开放的印太地区。”

她还藉由《香港国安法》的议题表示，密切关注东海与南中国海的潜在冲突热点，呼吁国际社会保持警惕，并依据国际法，共同以和平方式解决任何议题或冲突。

蔡英文还提到资通讯安全威胁的挑战，她说，台湾政府这几年致力发展资通讯安全产业，并建立安全网。希望善用台湾的经验、专业知识和技术，协助印太国家改善网路安全，尤其是太平洋岛国。

在经贸议题部分，蔡英文表示，考量台澳之间目前的经贸关系，她期待尽速启动台澳间的“经济合作协定”（ECA）谈判，其中之一就是台湾加入“跨太平洋伙伴全面进步协定”（CPTPP）。

她指出，台湾注意到澳洲全力支持民主和自由，并对威权国家带来的挑战提高警觉。台湾人民对自己的民主感到自豪，对澳洲坚决支持、维护并促进民主深受鼓舞。

蔡英文在问答时说，希望澳洲也认同台湾安全在印太地区的重要性，在香港事件之后，台湾站上自由民主的更前线，希望继续与理念相近的国家一起合作，确保台湾的安全，有利于区域和平稳定。