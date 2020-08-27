俄中军事技术合作有新进展 或联合开发潜艇

俄罗斯与中国在军事技术合作领域又有新进展。双方将共同设计开发新一代常规动力潜艇，俄罗斯还打算向中国出售新一批S-35战机。S-400防空导弹合同已全部履行完毕。

据美国之音报道，在莫斯科举办的俄罗斯武器技术展览会上，负责武器出口事务的俄罗斯军事技术合作局的官员8月25日介绍，俄罗斯正与中国磋商，将联合设计和研发新一代常规动力潜艇。俄罗斯官员没有透露其他细节，官媒俄新社仅报道，何时结束相关议题谈判，目前说还为时过早。

俄罗斯军事技术合作局的新闻发言人还介绍，俄罗斯准备再向中国出售一批苏-35战机，目前俄罗斯正在等待中国在这一问题上的答复。

军事技术合作局局长舒加耶夫说，在这次武器展览会上，两国将签署数额几亿美元的合同，俄罗斯将向中国出售装备在战机上的武器系统和弹药。

舒加耶夫今年3月说，除了导弹弹体外，俄罗斯已全部向中国交货S-400防空导弹系统。另外，俄罗斯军事技术合作局的新闻发言人8月24日介绍，俄罗斯现已全部履行和完成了向中国出售S-400防空导弹的合同。

中国是苏-35战机和S-400防空导弹的第一个外国买家。与西方交恶后，俄罗斯利用这两笔军火交易展示与中国的密切关系。

俄罗斯航空发动机生产联合体的有关官员还说，在这次武器技术展览会上，将与中国代表团讨论包括维修在内的新的飞机引擎交易。

一些俄罗斯军事分析人士认为，两国各有所图，因此尝试在相关领域合作。中国正大量建造各种海军舰艇，新下水的大型水面舰艇的数量甚至已超过美国，但在水下潜艇领域却是弱项，中国更看重俄罗斯潜艇静音技术。

分析人士首，俄罗斯则需要在财政等方面通过与中国合作获得好处。此外，西方制裁使俄罗斯武器系统的电子器部件供应受到影响。俄罗斯几年前通过海军新战略理论后，正在建造更多海军舰艇。但由于前苏联建造大型海军水面舰艇的造船厂和船舶动力装置的生产很多都集中在乌克兰，这使今天俄罗斯海军造船厂的生产能力受限，同中国合作可弥补俄罗斯在相关领域的不足。

比如，滨海边疆区的主要造船厂从中国进口大型吊车后，目前已能为俄罗斯海军和能源企业维修建造大型战舰和专用船只。俄罗斯小型边防巡逻艇的动力装置也开始从中国进口。航天和航空领域的许多电子器部件更多从中国采购。

潜艇不是中俄双方军事科技合作的唯一领域。俄罗斯总统普京去年曾说，俄罗斯将帮助中国建设导弹来袭预警系统。一些俄罗斯学者认为，俄罗斯可能会向中国提供相关技术。

中俄两国在军事科技领域合作过去也有先例。90年代时，为了维持武器设计局的生存，俄罗斯曾帮助中国设计过武装攻击直升机等武器。但俄罗斯这次是否真心让中国获得关键核心科技仍是未知数。

美国之音评论说，从双方最近几年在其他领域的合作经验来看，中国想获得俄罗斯核心技术并不容易。俄罗斯与中国几年前决定联合研制重型直升机和宽体客机。但经过许多艰难谈判后，双方的合作基本上变成俄罗斯成为分包商，主要负责开发和生产具体部件。

但也有军事分析人士指出，与空军，特别是陆军领域不同，俄罗斯在海军领域对中国较少防备，导弹来袭预警系统更不是攻击性武器，这显示双方在军事技术合作领域将出现新突破。

中国过去曾从俄罗斯大批采购过现代级驱逐舰和基洛级柴电潜艇等海军装备。中国近些年来从俄罗斯采购的武器装备主要以战机、防空导弹和飞机引擎为主。在苏-35战机和S-400防空导弹交货后，两国尚未签署新的大型军火交易合同。