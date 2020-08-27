美前副助理国务卿：若认定美国不会为台而战 将是巨大赌博

美国前国防部主管印太安全事务的助理国务卿薛瑞福（Randall Schriver）说，过去许多实例都已证明，认定美国不会为台湾而战“将是一个巨大的赌博”。

据美国之音报道，薛瑞福8月25日)在一场网络对谈中，针对近来中国大陆对台湾越加强硬的表态和作为做出上述表示。

记者问及，美国自己政治分歧多，多年来人们已经为在中东和其他地区的战事感到疲乏，有些看法认为，美国人“不会把自己的子女派出去送死”，自己更不会为一个小岛、大岛甚至是离美国很近的一个民主岛屿而战，中国领导人似乎也已经这么认定。

薛瑞福认为，这种想法是一个“巨大的赌博”(a huge gamble)。过去每一次台海危机都有美国某种程度涉入，在某些例子里美国甚至派遣第七舰队穿过台湾海峡，而且在台湾离岛发生危机时，美国也曾经对台湾提供支援，美国在台协会台北办事处处长郦英杰(Brent Christensen) 前几天才和台湾总统蔡英文一同在金门纪念1958年发生的第二次台海危机。

此外，美国1996年也曾派遣两艘航母战斗群到地区，“所以如果你要把所有赌注放在美国不会涉入，我认为那将是非常冒险的赌博。”

薛瑞福说，从过去发生的突发状况来看，在冲突发生前，许多美国人原先也对那些问题有同样的答案，那就是：美国是否会为科威特而战？美国是否为韩国而战？前美国国务卿艾奇逊（Gooderham Acheson）曾说，那不在攸关美国国家安全利益范围内。

薛瑞福认为，“所以，那将是一个非常大的赌博。由于美国与台湾的历史性关系，我认为那不是他们应该做的赌博。”

除了美国涉入台海冲突的可能性不能排除外，薛瑞福也对中国大陆是否有能力跨海作战表示质疑。

他说，台湾有地理上的防卫优势，80海里宽的台湾海峡与地形，在没有任何武器之下都已经是台湾独具的天然屏障，无论以何种方式对台湾发动攻击，最终都必须有地面部队夺取并占领阵地以宣示主权，中国大陆的军力投送能力基本上以发射导弹、制造大量破坏为前提，但最后他们仍然必须把成千上万的部队运送过台湾海峡才能赢得战争，“我认为那将是高度令人质疑的事情”。

薛瑞福认为，台湾正在做的都是有利于其防卫的投资，包括海岸防卫、导弹系统、短程可移动地对空导弹，这些与中国大陆必须投入的战略投送能力开支相比都是相对廉价的投资，所以他认为台湾其实非常具有可防御性，只要有适当的军备，但美国也需要给予强力的支持。