“中国神网”启动 分析：5G网络部署将加快

由中国科技巨头阿里巴巴等公司出资的中国广电网络股份有限公司已启动，被视为是中国5G年内最重磅的事件。分析人士认为，被业内称为“中国神网”的中国广电将加快5G网络部署。

据中国证券时报网报道，国家电网旗下国网信息通信产业集团和阿里巴巴皆出资100亿元（人民币，下同，19亿新元），持股比例为9.8813%，而最大的股东中国广播电视网络有限公司出资额则高达516亿多元，占股51%。

11家上市公司昨晚（26日）也公告参与投资成立中国广电，包括东方明珠、贵广网络、华数传媒。

按此计算，中国广电的总投资额将超1000亿元。

报道称，受外围环境影响，中国国内第五代移动通信技术（5G）近一年时间处于相对低调的状态，推进的速度也没有想象的那么快。中国广电的成立可谓是5G行业年内最重磅的事件。

中国神网成立之后，将实现全国有线电视网络的统一运营管理、国有资产的保值增值，建设具有广电特色的5G网络并赋能有线电视网络。

根据国家市场监督管理局8月4日公布的企业名称申报登记公告，“中国广电网络股份有限公司”已完成申报登记并进行对外公告。而从今年3月份起，对于各省广电5G平台公司的法律尽职调查、资产评估和审计等工作都在抓紧进行，同时各地方广电公司根据各省条件推进5G网络建设，5G高新视频多场景应用国家广播电视总局重点实验室在湖南揭牌，中国广电为其提供技术、产品、资源、实验环境及市场空间等全方位的支持。

东吴证券认为，未来中国广电将继续完善有线电视网络布局，加快5G网络部署，将进一步布局5G网络建设或者相关运营服务，协同有线电视网络，开发面向个人以及行业的 5G应用。此外，广电系资源及用户优势显著，5G部署有望持续加速。