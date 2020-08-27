美国军机连续第三天赴南中国海开展侦察行动

美国军机已连续第三天被发现前往南中国海开展侦察行动。

总部设在北京的中外学者网络“南海战略态势感知”在微博上公布，美国海军一架P-8A反潜巡逻机今早（27日）前往南中国海开展侦察行动。

在这之后，美国空军一架RC-135W电子侦察机从阿拉斯加专场至冲绳。“南海战略态势感知”预计，侦察机下一步将前往南中国海执行任务。 ​​​​

据中国《环球时报》报道，一架美国陆军的“挑战者650”侦察机25日上午出现在南中国海海域上空。该机于上午8时左右自东向西穿越巴士海峡，随后进入南中国海，向西飞行了一段距离。

一架隶属于美国空军的RC-135S战略侦察机随后在26日上午8时左右途经巴士海峡进入南中国海，随后在南中国海上空朝西南方向飞行。

另一方面，中国国防部今天也就美军近期在中国周边活动频繁，批评美国一些政客在11月大选前破坏中美两国两军关系。

据中国央视新闻报道，国防部新闻发言人吴谦在例行记者会上说：“美方一些政客在大选前为了一己私利，极力破坏中美两国两军关系，甚至妄图制造意外事件和军事冲突，这种行径置双方一线官兵生命安危于不顾，置两国人民根本利益于不顾，置世界人民和平诉求于不顾，是极不得人心的。”

吴谦也说，中国奉劝美国一些政客“认清现实”，保持理性，停止挑衅，推动两国两军关系“回到正确的轨道”。