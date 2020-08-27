港大研究：约三成半青年人属“和勇派”

香港一项调查发现，约三成半的香港青年人属于“和勇派”，即同时倾向同意“和理非”及“勇武”政治活动。

据香港《明报》今天（27日）报道，这份由香港大学展开的调查发现，有四成属于“在外派”，即两种政治活动都倾向不同意。研究团队认为，结果显示了年轻人的政治意向多样，打破社会近来认为年轻人“搞事”“激进”既定印象。

港大社会工作及社会行政学系今年1月至4月，以网上问卷访问712名15岁至25岁的青年，当中约37%是中学生，约62%为大专生或拥有相等学历。

研究发现，年轻人较多追求“自我超越价值”，多于“自我提升价值”，即他们希望追求平等、社会正义等价值，多于个人权力、财富，而年轻人愈重视“自我超越价值”，参与政治活动的程度愈高。

此外，约9%受访者称，“社会政治事件”是他们感重大压力的事件，逾两成有严重至极度严重抑郁症状。

港大社会工作及社会行政学系副教授陈凯欣说，虽然社会目前相对平静，但是年轻人有很多事仍“放在心头”，尚未处理，与别人讨论事件、看新闻等都可能让他们精神紧张。

陈凯欣建议，社会多聆听及接纳年轻人意见，为他们建立正常渠道参与社会。她以洪水比喻年轻人的诉求及情绪，并说若社会只以堵塞处理，不协助疏导，“你不知道有天会否决堤”。