美国导弹驱逐舰进入西沙海域 解放军警告驱离

中美在南中国海的角力不断升级，双方针锋相对，互不示弱。继本周二中国抗议美国侦察机闯入中国军演禁区之后，周三中国解放军向西沙海域附近发射四枚中程导弹还以颜色，美国随后再宣布制裁24家涉南中国海的中国企业。到了昨天，美国军舰驶入中国西沙领海，被中国军队警告驱离。

中国人民解放军南部战区新闻发言人李华敏大校称，美军“马斯廷”号导弹驱逐舰8月27日擅自闯入中国西沙领海，解放军南部战区组织海空兵力全程对其跟踪监视、查证识别，并予以警告驱离。

据微信公号“南部战区”报道，李华敏指责美国无视国际法规则，一再到南海挑衅滋事，以“航行自由”之名行航行霸权之实，严重损害中国主权和安全利益，严重破坏南海国际航行秩序。

李华敏说，中国敦促美方立即停止此类挑衅行为，严格管控海空军事行动，严格约束一线海空兵力行为，以免引发不测事件。他说，中国对南海诸岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，战区部队时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全，坚决维护南海地区和平稳定。

综合媒体此前报道，美国海军太平洋舰队8月19日发布消息，美国海军第七舰队的阿利伯克级驱逐舰“马斯廷”号本月18日航行通过台湾海峡，当时报道称马斯廷号是在中线以西靠近中国大陆的航线行驶。

在美国一架U-2高空侦察机周二（25日）闯入解放军北部战区实弹演习禁飞区后，中国解放军周三从陆地向西海海域发射有“航母杀手”之城的东风系列导弹，向美国发出了明确警告。

而美军舰周四闯入西沙领海，时间是在中国向该海域发射导弹的次日，同时中国在该海域的军事训练活动也仍在进行中。美国周三则宣布制裁涉及在南海造岛的24家中国企业，更突显中美在南中海角力形势之紧张。



