美首席农业谈判代表谈中国履行协议情况 论调出现缓和

在评估中国履行第一阶段贸易协议农产品采购承诺的问题时，美国首席农业谈判代表的论调出现缓和。

据彭博社报道，美国首席农业谈判代表杜德（Gregg Doud）于美国大豆出口委员会网络研讨会发表演讲，对中美第一阶段贸易协议的约束性质、执行机制和再度加征关税的能力避而不谈。当被问及违约会有什么制裁时，他强调说：“这是一项为期两年的承诺。”这是指两国于1月中签署，一个月后开始生效的贸易协议的期限。

这与他先前在其它场合的讲话形成鲜明对比。他曾在2月份举行的美国农业部年度论坛上说过，两国将每月开会讨论进展情况，若执行不力，协议中任何一国都可以实施相当于损失额的关税。

他在这次的演讲中说：“双方将继续对话和讨论，请记住，这是一份为期两年的承诺，因此必须关注一段时期内的发展。我知道人人都想逐月衡量相关进展。至少从我的角度来看，我们必须观望一段时间。”

中国承诺2020年采购365亿美元（498.80亿新元）美国农产品，目前进度一直落后。美国人口普查局周二公布的数据显示，1月至7月美国对华农产品及相关产品出口额达76.3亿美元，大约是目标的23%。美国农业部的预测也使人怀疑两年目标能否实现。

杜德对美国对华肉类出口持乐观态度，称上半年猪肉出口升至纪录高位。他还补充说，中国已经购买了很多玉米，最近加大了大豆采购力度，目前大豆进口量已回升到贸易战前的水平。

除农产品采购外，他表示，中国完成了协议中促进农业贸易的57项结构性改革的50项。他强调了牛肉和禽类市场的开放，以及推动乳制品出口增长超过20%的改革。美国3500家工厂获准向中国出口农产品，之前只有1500家。

他说道：“中美不仅在农业领域，还在方方面面继续进行大量讨论和对话。诸位已经看到，中国在许多场合表示他们打算这样做，我认为我们在最近几周也看到了他们的行动。他们不只是说说而已，而是在真的采购，现在希望能维持这种速度。”