据悉印度国有炼油商已停止从中企进口原油

消息人士透露，印度国有炼油企业已停止从与中国有关联的公司购买原油。此前，印度政府出台了旨在限制从邻国进口原油的规定。

据路透社27日报道，印度政府的这项新规定从7月23日开始实施。消息人士说，招标文件也显示，自新规定发布以来，印度国有炼油商在其进口招标文件中加入了一项新条款，即政府新规限制向与印度接壤国家的企业购买原油。

其中一名消息人士说，上周，印度国有炼油企业决定停止向中海油、联合石化、中石油等中国石油贸易企业发送原油进口招标文件。

消息人士还透露，印度国有炼油商还决定不与中国航油（新加坡）、中石油和联合石化（Unipec）子公司等公司进行燃料进口交易，并已停止租用中国油轮用于进口。

国有炼油商印度石油公司（IOC.NS）、印度巴拉特石油（BPCL.NS）、印度斯坦石油公司（HPCL.NS）、芒格洛尔炼油和石化（MRPL）（MRPL.NS）没有立即回应置评请求。

印度7月23日的新规“强制”要求，要参与印度的招标，所有来自邻国的投标必须在印度联邦商务部的一个部门登记。

印度与中国、巴基斯坦、孟加拉国、缅甸、尼泊尔和不丹接壤，但政府声明中没有点名任何国家。

印度500万桶每日的炼油产能中，国有炼厂控制着60%，它们定期从现货市场购买原油。印度是世界第三大石油消费国和进口国，近84%的石油需求依赖进口。

中国不向印度出口原油，但中国公司是全球主要的石油贸易商。中国企业还在从中东到非洲和美洲的全球许多油田持有股权，并经常在印度国有炼油商的原油进口招标中提交很有竞争力的投标。

不过，印度的炼油产能过剩。由于疫情相关的限制措施削弱了燃料需求，大多数炼油厂都在以低于产能的水平运营。

消息人士说：“如今，我们自己的需求已经很低了，所以这些新规定的影响并不大。但在某个时候，我们肯定会受到这些新规的影响。但我们也需要考虑全局和国家利益。”