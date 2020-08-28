中国发射四枚弹道导弹 美防长指中国冲击印太自由

中国向南中国海有争议的水域发射四枚中程弹道导弹，美国太平洋舰队发言人表示，美国将继续监视包括中国最近的军事演习在内的活动。

据美国之音报道，一位美国国防官员8月27日告诉记者，中国从中国大陆向海南岛和西沙群岛（美国称帕拉塞尔群岛））之间的南中国海区域发射了四枚中程弹道导弹。

导弹发射是在中国最近进行的军事演习中进行的。这次演习单方面封锁了好几个国家都声称拥有主权的大片海域。越南对这次演习提出了抗议。

美国太平洋舰队发言人、海军上校盖伊（John Gay）说，美国目前在印太地区有38艘军舰，将继续监视包括中国最近的军事演习在内的活动。

美国国防部长埃斯珀周四（27日）警告说，第二次世界大战后建立的全世界“自由和开放的”体系被他所称的中国在印太地区“违反规则的行为”的攻击。

埃斯珀是在前往关岛和帕劳参加二战结束75周年纪念仪式之前在美国印太司令部所在地夏威夷做出上述表示的。

埃斯珀把印太地区称为是与中国进行大国竞争的“中心”，誓言将对威胁国际自由的国家寸步不让。

五角大楼周四发表声明，指中国的行动“与它不将南中国海军事化的承诺大相径庭，也与美国提出的建立一个自由开放的印度-太平洋地区的愿景截然不同。”

美国国防部还表示，“中国选择通过发射弹道导弹来使其演习活动进一步升级。我们敦促所有各方保持克制，不要采取可能威胁航行自由、加剧南中国海纠纷的军事行动。”

美国经常在南中国海进行自由航行活动，以对北京的主张提出异议。全球商船吨位的一半左右途经这个国际海域，每年的商运价值以万亿美元计。南中国海还蕴藏着丰富的资源。

