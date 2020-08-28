据悉字节跳动要求TikTok为关闭美业务制定应急计划

知情人士周四（27日）透露，中国字节跳动本周要求其广受欢迎的短视频应用TikTok的工程师制定应急计划，以备关闭其美国业务之需，尽管该公司正在努力剥离该业务。

据路透社报道，消息人士透露，字节跳动本周在一份备忘录中告诉TikTok的工程师，制定在美国关闭这款应用的计划。

消息人士解释说，为关闭美国业务制定的应急计划也是为了让TikTok的全球业务做好准备，以防两国中任何一国政府阻止任何交易。

消息人士补充称，字节跳动也在为TikTok美国雇员和供应商制定单独的计划，以便在TikTok关闭后对他们进行补偿。消息人士称，由于目前的不确定性，TikTok已经在美国冻结了大部分空缺职位的招聘，只招聘了计划招聘岗位的5%。

据悉，字节跳动将关闭准备工作视为一项后备计划，并正在努力达成一项协议，使TikTok在美国的运营不受干扰。

TikTok的一位发言人在声明中说：“我们有信心达成一个解决方案，以确保TikTok能够长期运营下去，让上千万美国人来到这个平台进行娱乐、自我表达和联系。就像任何一家负责任的公司都会做的那样，我们同时也在制定计划，以确保我们的美国员工继续得到报酬，无论结果如何。”

字节跳动没有立即回应置评请求。

自本月初以来，字节跳动一直在就出售TikTok的北美、澳大利亚和新西兰业务进行磋商，该业务的估值可能在250亿美元（341.36亿新元）至300亿美元之间。

沃尔玛周四宣布将联手微软，竞购社交媒体公司TikTok的美国资产，在TikTok首席执行长宣布将辞职后数小时公布了上述计划。

甲骨文（Oracle）的执行董事长埃利森（兼首席技术官）是科技界为数不多的特朗普支持者之一。甲骨文与包括泛大西洋投资集团和红杉资本在内的字节跳动的一些投资者合作，竞购TikTok的资产。